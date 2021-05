Volta Ana: Fim do mistério; assista à entrevista

Continua após publicidade

Durante esta semana um assunto movimentou o município de Arapongas: o cartaz de Leandro para Ana que foi fixado na entrada do Conjunto Flamingos e na a esquina da Rua Drongo com a Rua Perdizes com uma declaração e um pedido de desculpas deixou os moradores da cidade e de toda região curiosos para saber o que tinha acontecido com o casal.

Na faixa tinha o recado: "Ana, fui na porta da indústria que você trabalha e você não falou comigo, me bloqueou no Insta e no Whats. Só queria dizer que te amo. Me perdoa por favor. Volta pra mim. Ass: Leandro",

Diante da exposição, o TNonline tentou encontrou o casal, porém, o desfecho dessa é outro. O mistério não durou muito. Na madrugada de quarta-feira (14) uma outra faixa apareceu e tudo na verdade era uma jogada de marketing de uma hamburgueria de Arapongas.

A repórter Fernanda Neme conversou com a responsável pela campanha Camila Borges e o dono da hamburgueria, Marco Aurélio Ribeiro: