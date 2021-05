Volta Ana: Faixas em Arapongas chamam atenção

Continua após publicidade

Moradores de Arapongas querem saber se a Ana vai voltar ou não com o Leandro. O assunto movimentou a cidade dos pássaros nesta terça-feira (13).

Faixas com uma declaração e um pedido de desculpas foram fixadas na entrada do Conjunto Flamingos e outra na Rua Drongo esquina com a Rua Perdizes, no centro do município.

“Ana, fui na porta da indústria que você trabalha e você não falou comigo, me bloqueou no Insta e no Whats. Só queria dizer que te amo. Me perdoa por favor. Volta pra mim. Ass: Leandro", consta na mensagem.

Fotos das faixas ganharam as redes sociais e os internautas querem saber o que o Leandro aprontou com a Ana e se ela vai voltar para o rapaz.

A repórter Lis Kato foi até Arapongas para tentar desvendar o mistério. Veja: