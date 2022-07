Veja a previsão do tempo deste sábado para Arapongas

Da Redação

Arapongas fica com o tempo firme neste sábado

Neste sábado (16), espera-se novamente o aumento dos índices de instabilidade atmosférica associado ao avanço de mais um sistema frontal sobre o Paraná.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo muda entre as áreas mais ao sul e oeste do Estado, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde em várias cidades. Durante o dia, o sol deve predominar do leste ao norte.

Na região norte, onde Arapongas fica localizada, é possível notar uma mudança. O sol deve surgir entre nuvens no município, mas não existe possibilidade de ocorrência de chuva.

Neste sábado, as temperaturas se mantém um pouco mais elevadas que nos anteriores. Elas devem variar entre 18ºC e 28ºC.

Ao anoitecer, a frente fria avança sobre a área central e o setor noroeste do Paraná, deixando o tempo instável. Durante a madrugada de domingo (17), é possível que ocorram alguns chuviscos na Cidade dos Pássaros, principalmente em pontos isolados.

Região

Londrina, que também fica no norte do Paraná, apresenta tempo estável neste sábado. Conforme o Simepar, na maior parte do dia o sol surge entre nuvens no município. A respeito das temperaturas, a mínima prevista é de 15ºC, e máxima de 28ºC.

Rolândia apresenta as mesmas características que as do município citado anteriormente. A temperatura máxima deve se aproximar dos 30ºC na cidade. Já a mínima é de 17ºC.

