Tempo segue firme nesta sexta-feira (8) em Arapongas

A Cidade dos Pássaros registrou temperatura mínima de 15ºC nesta sexta-feira

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que há uma área de instabilidade entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Já para o Paraná não existe possibilidade de chuva.

Ainda conforme o Simepar, pode haver a presença de nebulosidade em algumas cidades do Estado, principalmente no leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e o litoral, por conta do ingresso de umidade do oceano. No entanto, não existe possibilidade de chuva para o municípios paranaenses nesta sexta-feira (8).

Esse é o caso de Arapongas, localizada no norte do Paraná, onde o tempo se apresenta estável, sem previsão de chuva. O instituto meteorológico alerta que a umidade está relativamente baixa na Cidade dos Pássaros, fator que favorece o surgimento de queimadas.

Assim como nos dias anteriores, as temperaturas continuam elevadas no Paraná. Para Arapongas, a máxima esperada é de 25ºC, e a mínima de 15ºC.

No oeste e noroeste paranaense, os valores podem ultrapassar dos 30ºC.

