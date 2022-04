Da Redação

Teatro 'Paixão de Cristo' retoma apresentações com novidades

Após o anúncio da mudança no intérprete do personagem Jesus na encenação da Paixão de Cristo do Grupo Mãe do Céu, de Arapongas, outras novidades para a retomada das apresentações estão sendo divulgadas. Pela primeira vez em 22 anos, o personagem Jesus Cristo, não será interpretado pelo comerciante Luiz Vechiatto, que ao longo deste tempo também foi o coordenador das apresentações.

continua após publicidade .

A nova coordenadora do espetáculo é a psicóloga Hellen Canton. Ela faz parte do Grupo Mãe do Céu há 15 anos e já coordenou algumas equipes de elenco. Hellen conta que acolheu essa responsabilidade como uma verdadeira missão. “Assumir a coordenação requer muita responsabilidade, dedicação e doação. Dou o meu sim todos os dias á Deus que me confiou. Eu acolho verdadeiramente como uma missão, como na escolha dos 12, Jesus escolhe e chama, mas também os envia. Mas não estou sozinha, tenho todo o suporte do Luizinho, de Padres seja de orientação, bem como espiritual, e todos do grupo mãe do céu e é claro do Espírito Santo de Deus que me sustenta e me direciona, é ele quem nos mostra o caminho, eu sou somente a porta voz”, declarou.

A coordenadora conta que, além da mudança no intérprete do personagem Jesus, o espetáculo terá diversas novidades a partir deste ano. “Todo ano é um texto novo, com algumas cenas diferentes da vida pública de Jesus. Neste ano teremos cenas de milagres emocionantes, teremos figurinos novos, personagens, como o General de toda a Guarda Romana. Teremos um momento em uma cena que nunca foi realizada, será algo novo que cremos que irá emocionar o coração das pessoas. E claro, o nosso cenário, neste ano vamos contar com um palco totalmente novo, cenários novos, com uma estrutura que trará o sentimento de estar verdadeiramente em Jerusalém”, contou.

continua após publicidade .

“Foi muito triste ficarmos dois anos sem apresentar, mas também foi um tempo que utilizamos para focar na espiritualidade e prepararmos esse retorno tão aguardado. Estamos imensamente felizes em poder vivenciar Jesus nos ensaios e leva-lo para o público no dia 10 de abril. Várias caravanas de outras cidades já estão confirmadas, o público está ansioso para a apresentação”, disse a coordenadora.

Novo intérprete para Jesus

O bastão foi passado adiante para o representante comercial Anderson Rodrigues, de 38 anos, que está no grupo teatral há 16 anos e já interpretou outros personagens relevantes na trama como João Batista, Pedro, Judas Iscariotes, Fariseu e Caifás. Saiba mais sobre a mudança clicando aqui.