Sindicato realiza ato de repúdio por demissões no Honpar; saiba mais

A demissão coletiva foi motivada pela lei de aumento salarial da categoria

O Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos de Saúde de Apucarana e Região (SEESSA) realizou um protesto em frente ao Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas, em solidariedade aos profissionais de enfermagem que foram demitidos. No total, a unidade dispensou 90 funcionários da área. O ato aconteceu na manhã desta quinta-feira (18).

A demissão coletiva foi motivada pela lei de aumento salarial da categoria, que entrou em vigor na última semana. Sancionada no dia 4 de agosto, a lei do piso da enfermagem garante a remuneração mínima para enfermeiros fixada em R$ 4.750. Dessa forma, 70% desse valor (R$ 3.325) para técnicos; 50% (R$ 2.375) para auxiliares e parteiras. Este aumento representaria um acréscimo de praticamente 100% nos salários destes profissionais.

"É um ato de repúdio, em solidariedade aos 90 funcionários demitidos. Entendemos que foi aprovado um piso, piso tão esperado pela categoria, uma luta de 25 anos, quando essa categoria consegue, ai vem as demissões. O Patrão diz que não pode arcar com os custos. São 90 enfermeiros, o grau de responsabilidade de um enfermeiro é muito grande. A categoria trabalhou e muito na pandemia, não mediu esforços para atender todos que precisavam, essa categoria não esmoreceu, se manteve firme durante os dois anos de pandemia e quando vê seu salário aumentar já tem com a demissão nas costas. Muito triste isso", disse Marli de Castro, presidente do sindicato.

De acordo com a sindicalista, até o momento, o hospital não falou sobre o assunto.

"Na semana passada protocolamos um pedido de negociação, mas até o presente momento o Honpar não ofereceu nenhuma negociação, está com as portas fechadas. O sindicato vai continuar tentando um diálogo com o sindicato patronal, vamos tentar reverter essa situação", explica - Marli de Castro, presidente do sindicato - Marli de Castro, presidente do sindicato

Honpar admite demissões para se adequar a novo piso de enfermagem

Em nota, a direção do Hospital Norte Paranaense (Honpar) de Arapongas confirmou que está promovendo uma readequação no seu quadro funcional para atender ao novo piso do setor de enfermagem. Segundo o sindicato que representa os trabalhadores da categoria, pelo menos 40 funcionários do setor já foram desligados e outros 50 devem ser demitidos na sequência.

A direção do hospital afirma, entretanto, que as demissões são do quadro geral e não apenas do setor de enfermagem e que as medidas são tomadas para não causar eventuais prejuízos aos serviços prestados à população. O hospital também afirma que está se adequando à nova legislação e está pagando o piso a todos os funcionários enquadrados na lei.

A lei do piso da enfermagem garante a remuneração mínima para enfermeiros fixada em R$ 4.750, refletindo também na remuneração dos demais profissionais do setor, como técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras.

O Honpar ainda não falou sobre a manifestação realizada nesta manhã.

