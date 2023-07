Segurança de padre de Arapongas será reforçada, diz Mitra

Siga o TNOnline no Google News

A Diocese de Apucarana divulgou na tarde desta quarta-feira (12) uma nota oficial sobre o caso de invasão à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Arapongas, ocorrido nesta manhã. Além de lamentar o episódio, a Mitra anunciou que irá reforçar a segurança do padre Geraldino Rodrigues de Proença, que estaria sendo vítima de importunação de uma mulher de 32 anos há meses.

-LEIA MAIS: Padre fez acordo judicial para que mulher não se aproximasse dele

Nesta quarta-feira, ela invadiu a paróquia com uma arma airsoft. Inicialmente, a notícia era de que o padre teria sido feito refém, o que gerou mobilização de várias equipes policiais. No entanto, ele não estava na igreja e a mulher não portava uma arma de fogo.

"A Diocese de Apucarana lamenta os fatos ocorridos nesta manhã de quarta-feira na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Arapongas, prestando todo apoio e solidariedade ao pároco, que no momento não estava no local. Informa também que vem acompanhando toda a situação de ameaças, assédios e acusações sofridas pelo pároco há alguns meses, sendo injustas e descabidas. A Diocese aguarda o cumprimento das medidas legais cabíveis pelas autoridades, a quem agradece todo apoio e auxílio na preservação da integridade física do padre e das pessoas envolvidas. Ressalta, por fim, que outras ações de segurança serão tomadas pela paróquia. Oremos por toda situação, pelo nosso sacerdote e nossa irmã que ocasionou o triste episódio", diz a nota.

Em entrevista ao TNOnline, o assessor jurídico da Mitra Diocesana, Celso Hannun Godoy, afirmou que o padre "está apreensivo, preocupado com a vida dele". Ele disse que a Mitra estuda agora a possibilidade de dar prosseguimento à queixa-crime e estuda os delitos que a mulher pode se enquadrar.

O CASO

O episódio foi registrado pouco antes das 10 horas. A mulher correu para dentro da paróquia supostamente armada, o que mobilizou inúmeras viaturas. A informação inicial era de que ela estava com o padre. No entanto, o sacerdote viu a presença da mulher nas redondezas e ele próprio chamou a PM, deixando o local.

A mulher se rendeu aos policiais e foi levada pelo Samu. Ela estava com uma arma de airsoft (não letal) e negou que pretendia ferir o padre ou algum terceiro. Por isso, a polícia avalia qual será o procedimento em relação à mulher.

