Próxima edição da Movelpar será realizada em São Paulo

A assessoria da Movelpar, realizada anualmente no Expoara, em Arapongas, informou nesta terça-feira (11), que a próxima edição será transferida para São Paulo. Em comunicado, foi informado a feira será realizada de 30 de agosto a 1º de setembro de 2023.

Leia o comunicado na íntegra:

atenta às grandes transformações pelas quais todos os mercados têm passado, vem se preparando para encarar desafios e realizar adaptações necessárias aos novos formatos e às novas experiências voltadas ao sucesso dos eventos de negócios. A Feira sempre trabalhou com as melhores estratégias para o setor moveleiro e não seria diferente no momento atual.

Desta forma, em consonância com a decisão da Assembleia de Acionistas do Expoara, comunicamos ao mercado que a Feira avança em direção a um novo tempo e será transferida para a cidade de São Paulo, capital brasileira dos negócios, com a próxima edição sendo realizada de 30 de agosto a 01 de setembro de 2023. Informações complementares a serem divulgadas posteriormente criarão uma nova referência em organização de eventos B2B no setor moveleiro.

Informamos também que no próximo dia 13 de maio serão realizadas as rodadas de negócios nacionais dos expositores da Movelpar com lojistas convidados. Essa ação faz parte das estratégias digitais voltadas para manter o mercado em atividade e ampliar as oportunidades de relacionamento e negócios entre indústria e o varejo.