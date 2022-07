Primeiros alunos recebem óculos de grau em Arapongas; saiba mais

Da Redação

A aluna Bianca Taconi, 10 anos, da Escola Municipal Padre Germano Mayer, foi uma das primeiras a receber o novo item

Nesta quinta-feira (21), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhado do secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, realizou a entrega dos primeiros óculos de grau aos alunos dos 5º anos da Rede Municipal de Ensino. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) também recebeu os instrumentos.

Os estudantes integram o projeto de oftalmologia nas escolas, uma parceira da Secretaria da Saúde e da Educação, que prevê levar atendimentos oftalmológicos para todas as escolas de Arapongas semanalmente e encaminhar os alunos para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), para exames mais conclusivos. O intuito é promover a saúde visual dos alunos.

Nesta primeira etapa foram entregues 17 óculos. “Um projeto importante sendo colocado em prática. Os alunos que necessitam estão recebendo os óculos de grau. Algo que trará auxílio no desempenho estudantil. Incluímos também os adultos atendidos pela EJA. São iniciativas que favorecem a educação em Arapongas”, disse Onofre.

Segundo Moacir, mais de 1.300 alunos devem ser consultados pelo oftalmologista até o final do ano. “Para a gente é motivo de satisfação. O que garante uma educação de qualidade e maior proximidade da saúde com a população. Cerca de 55% dos alunos examinados nas Escolas foram encaminhados para exames mais conclusivos”, frisou o secretário da Saúde.

A aluna Bianca Taconi, 10 anos, da Escola Municipal Padre Germano Mayer, foi uma das primeiras a receber o novo item. A mãe da estudante, Patrícia Taconi, mostrou-se satisfeita com o resultado. “Em pouco mais de 30 dias, os óculos foram entregues para minha filha. Ela já se queixava da visão e com o atendimento na escola, ficou muito mais fácil. Muito bacana a iniciativa da prefeitura”, reforçou.

Todas as 24 escolas municipais vão receber os serviços. Já os alunos das classes especiais serão encaminhados diretamente ao Cisvir.

A equipe do projeto é composta pelo especialista Dr. Renan Barbieri e gerente administrativo da Saúde, Alan Mazieiro. A ótica responsável por fabricar e entregar os óculos é credenciada pelo Cisvir. O ato contou também com a presença do vereador, Toninho da Ambuância. A inciativa conta com a indicação dos vereadores Márcio Nickenig e Levi Xavier.

A triagem já passou por 18 instituições de Ensino. São elas: Escola Municipal Professor José De Carvalho; Escola Rural Municipal Duque de Caxias; Escola Municipal Joarib Grillo Cordeiro; Escola Municipal Professora Nereide Souza Camargo; Escola Municipal Professora Alzira Horvatich; Escola Municipal Professora Diomar de Oliveira Pegorer; Escola Municipal Colônia Esperança; Escola Municipal Aricanduva; Escola Municipal Rural São Carlos; Escola Municipal Desembargador Clotário Portugal; Escola Municipal Papa João Paulo II; Escola Rural Municipal José Monteiro; Escola Municipal Padre Germano Mayer; Escola Municipal Julio Savieto; Escola Municipal Padre Chico; Escola Municipal José Bernardo dos Santos; Escola Municipal Doutora Maria Hercília Horácio Stawinski e Escola Municipal Dr. Antônio Grassano Junior.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

