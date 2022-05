Arapongas promove consultas oftalmológicas nas escolas

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas deu início ao projeto que leva atendimentos oftalmológicos em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, com o intuito de promover a saúde visual dos alunos.

Organizado pelas Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Educação, o projeto ocorre semanalmente, e os serviços são voltados para os alunos dos 5º anos, através de uma triagem e exames feitos pelo especialista Dr. Renan Barbieri.

Nesta quarta-feira (11), as consultas aconteceram nas Escolas Duque de Caxias, na região do Campinho, Professor José de Carvalho, no Conjunto Tropical e na Escola Joarib Grillo, do Jardim Primavera. Os atendimentos foram oferecidos para aproximadamente 65 alunos. Desse total, 38 serão encaminhados para novas consultas.

Conforme o secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, até o fim do ano, a previsão é atender mais de 1.500 dos 5º anos. “Estes são alunos que no ano que vem vão integrar a rede estadual de ensino. Por isso, priorizamos esses grupos, em consenso com a Secretaria de Educação. Dentro da sala de aula, os estudantes passagem por exames que apontam o uso ou não de óculos. O objetivo é preservar a saúde ocular dos alunos, favorecendo na aprendizagem”, disse. Os procedimentos contam também a participação do gerente administrativo da Saúde, Alan Mazieiro.



Paludetto Jr acrescentou que os estudantes das demais séries são monitorados pela Secretaria de Educação e, havendo a necessidade, são encaminhados para a Secretaria de Saúde para os atendimentos oftalmológicos.

A inciativa contou com a indicação dos vereadores Márcio Nickenig e Levi Xavier.

Seguindo com o cronograma, no dia 25 de maio, os exames acontecerão na Escola Municipal Alzira Horvatich, no Jardim Flamingos, para cerca de 25 alunos. Na Escola Municipal Diomar Pegorer, por sua vez, os atendimentos serão voltados para 27 estudantes.

Ainda no dia 25 de maio, a Escola Municipal Nereide de Souza Camargo terá 24 alunos contemplados com a consulta oftalmológica.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.