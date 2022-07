Presos de Arapongas são transferidos para Apucarana; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Demolição da cadeia de Arapongas deverá ocorrer no próximo mês

Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal (GM) de Arapongas, foram mobilizadas nesta segunda-feira, 11, pelo Departamento Penitenciário do Paraná (DEPEN), para a transferência de pelo menos 13 presos para a cidade de Apucarana e outros 13 para a cidade de Londrina. A mobilização ocorre por conta da demolição da atual cadeia pública de Arapongas, que deve ocorrer nos próximos dias.

continua após publicidade .

De acordo com o coordenador regional do Depen Londrina Reginaldo Peixoto, cerca de 90% da desativação já foi concluída, restando apenas 4 celas de triagem, com cerca de 40 presos provisórios no local.

“Fizemos um trabalho de permuta de presos com o minipresídio de Apucarana já que só podemos enviar para Londrina presos condenados. Então, trouxemos 13 presos provisórios de Arapongas para Apucarana e encaminhamos 13 presos condenados de Apucarana para Londrina. Já liberamos cerca de 90% do local, onde restam agora 40 presos que em breve, deverão ser transferidos também”, explicou Peixoto.

continua após publicidade .

Segundo o coordenador regional do Depen, a partir da demolição da cadeia de Arapongas, que deverá ocorrer no próximo mês, todos os presos provisórios do município serão encaminhados para a cidade de Rolândia.

“Como Arapongas ficará sem cadeia pública, até que o novo prédio fique pronto, os presos em flagrante na cidade serão encaminhados para o município mais próximo, no caso, Rolândia. Faltam apenas alguns detalhes burocráticos para que estes encaminhamentos já comecem a acontecer, mas este é o procedimento que será adotado daqui por diante”, afirmou.

O novo prédio da Cadeia Pública de Arapongas começou a ser construído em novembro do ano passado. A obra é resultado de uma articulação intensa do Conselho Municipal de Segurança (Conseg) do município, juntamente com a Administração Municipal e Governo do Estado.

continua após publicidade .

O Projeto desenvolvido pela secretaria municipal de Obras de Arapongas se tornou piloto e será adotado pelo Estado para implantação em outras cidades do mesmo porte no Paraná.

Siga o TNOnline no Google News