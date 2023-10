Prefeitura de Arapongas terá novo horário de atendimento

A Prefeitura de Arapongas passa a adotar um novo horário de funcionamento. Pelo Decreto no. 808/23, publicado nesta sexta-feira (27), a partir da próxima segunda-feira (30/10) o atendimento ao público será das 8 às 13 horas, de forma ininterrupta. A medida se estende aos setores administrativos das repartições públicas municipais, no período de 30 de outubro a 31 de dezembro de 2023. Ficam de fora os chamados serviços essenciais, como saúde, educação, limpeza pública e outros julgados indispensáveis pelos respectivos secretários de cada pasta.

Assinado pelo prefeito Sérgio Onofre, o decreto fundamenta a medida considerando “a política de austeridade com o erário e a necessidade de ação planejada e transparente, prevenindo riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim de se manter a responsabilidade na gestão fiscal”.

O decreto frisa ainda a obrigação contínua de planejar, acompanhar e avaliar as ações do Poder Executivo no tocante à gestão orçamentária, financeira e administrativa, a necessidade de continuidade das ações já em andamento no Município com vistas à contenção de despesas, otimização dos recursos existentes e qualificação do gasto público. Outras prefeituras da região já adotam horário diferenciado de atendimento, como a de Rolândia, onde o expediente, de segunda a sexta-feira, é das 12 às 18h.

