Prefeito de Arapongas pede que pais deixem crianças irem à escola

Prefeito Sérgio Onofre tranquilizou pais

O prefeito Sérgio Onofre, de Arapongas, norte do Paraná, pede para que os pais de alunos da rede estadual e municipal enviem seus filhos para a escola. O comunicado, divulgado nesta segunda-feira (10), ocorre após o ataque registrado em Blumenau, Santa Catarina, que culminou na morte de quatro crianças e chocou todo o país, e também após denúncias de ameaças de massacre em escolas da região. Assista o vídeo abaixo:

No vídeo, o prefeito tranquiliza a população e afirma que medidas foram tomadas para reforçar a segurança nas instituições de ensino do município. "Aconteceu aquele episódio bem longe de Arapongas e nós estamos tomando todos os cuidados possíveis para que isso não venha a acontecer na nossa região", afirma.

De acordo com Onofre, o massacre registrado em Blumenau acendeu um alarme sobre a necessidade de reforçar a segurança nas escolas e que medidas drásticas serão tomadas.



"Vamos trabalhar em conjunto com a secretaria de educação para um curso de segurança para todos os diretores, para os professores. Esse foi um alarme que acendeu em todas as escolas do Brasil. Quero dizer aos pais que fique tranquilos, estamos dando segurança possível em todos os estabelecimentos em Arapongas, nossa Polícia Miliar, Polícia Civil, Guarda Municipal estão trabalhando muito para dar segurança aos nossos filhos", assinala.

O prefeito também pede que os pais não acreditem em todas as informações que chegam pela internet. Segundo ele, muitas pessoas estão se aproveitando para disseminar ainda mais medo. "Não acredite em tudo que vocês veem. Tem muita gente que aproveita a desgraça alheia para fazer inferno. Não deixe os filhos perder as aulas. Estamos atentos a cada passo e vamos tomar atitudes drásticas em cada escola para dar segurança ao seu filho. Fica em paz e manda seu filho para a escola.”, alerta.

AMEAÇAS EM ARAPONGAS

Uma semana antes do massacre registrado em Blumenau, Arapongas registrou um fato que deixou pais temerosos. Um aluno de 16 anos do Colégio Estadual Irondi Pugliesi, foi apreendido após sacar um revólver calibre 38 dentro do estabelecimento de ensino, localizado no Conjunto Palmares.

Segundo a Seed-PR, a situação ocorreu durante uma conversa na sala das pedagogas após dois estudantes serem retirados de sala devido a uma discussão. “Um dos alunos envolvidos sacou uma arma da mochila e ameaçou o estudante na frente das profissionais, que conseguiram acalmá-lo”, diz a nota da Seed-PR.

Nenhum disparo foi efetuado, ainda segundo a Secretaria de Educação, e o adolescente de 16 anos se evadiu. “A PM foi acionada, apreendeu o menor nas imediações e a segurança no local foi reforçada”, diz a secretaria.

CASOS NA REGIÃO

Diversas denúncias de ameaças de massacre a escolas foram registradas na região na semana passada. Em Apucarana, município vizinho de Arapongas, a Patrulha Escolar foi acionada para atender dois casos muito parecidos no mesmo dia.

Em ambas as situações, alunos postaram ameaças de massacre nas redes sociais, colocando pânico na comunidade escolar. As denúncias foram direcionadas à Polícia Civil que investiga o caso e os estudantes encaminhados para acompanhamento psicológico.

Assista o vídeo abaixo:

