Pré-carnaval anima foliões em arapongas; veja a programação

O pré-carnaval de Arapongas, que antecede a programação oficial “Nas Asas do Samba 2025”, foi marcado pelo bloco “Solte as suas Asas: Bloco dos Pássaros” – Cortejo de Carnaval, na Avenida Arapongas, no último sábado (22), com a participação de trio elétrico, artistas, dança, grupo de capoeira e artistas circenses.

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: Paolla Oliveira exibe corpaço em último ensaio técnico de Carnaval

A oportunidade contou ainda com a presença do vice-prefeita Édina Kummel. Já no domingo (23), a tarde carnavalesca “Folia dos Passarinhos”, no Centro Social Urbano (CSU), promoveu aulão de ritmos, atividade recreativa para as crianças – com oficina de máscaras e contação de histórias. “Nossos esquentas são uma forma de convidar e envolver a comunidade com as ações artísticas e culturais que estamos promovendo por toda a cidade”, disse o secretário municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), Pedro Ziroldo.

continua após publicidade

MAIS ESQUENTA

Nesta segunda-feira (24), acontece o Ninho do Hit, com aula de Ritbox ministrada pelo professor Anderson. O evento será às 19h30, ao lado do ginásio de Esportes Mateus Romera, no Conjunto Flamingos.

Na quarta-feira (26), é o Baile da Revoada - Carnaval da Melhor Idade, no CCI Tia Su, a partir das 14h.

A quinta-feira (27), será marcada pelo Baile Canindé, com a Big Band tocando as marchinhas de Carnaval, a partir das 18h, na Estação Cultural Milene.

continua após publicidade

Na sexta-feira (28), vem o Festival das Cores - Festa Neon, a partir das 18h, na Estação Cultural Milene. Neste dia, o Coletivo Causa trará cerca de 20 atrações para animar a festa. Levando 1kg de alimento não perecível, ganha um kit da festa.

CARNAVAL OFICIAL

A programação do Carnaval Oficial “Nas Asas do Samba 2025” contará com participação de bandas, espaço kids e praça de alimentação – de 01 a 05 de março.

- 01/03 (Sábado):

continua após publicidade

Matinê – às 15h

Grupo de Pagode – das 19h às 21h

continua após publicidade

Banda Oficial – das 21h às 00h

LOCAL: Estação Cultural Milene.

“Bloco do Beija-Flor” – Carnaval no CEU DAS ARTES – das 13h às 18h

continua após publicidade

- 02/03 (Domingo):

Matinê – às 15h

Grupo de Pagode – das 19h às 21h

continua após publicidade

Banda Oficial – das 21h às 00h

LOCAL: Estação Cultural Milene.

continua após publicidade

- 03/03 (Segunda-feira):

Matinê – às 15h

Grupo de Pagode – das 19h às 21h

continua após publicidade

Banda Oficial – das 21h às 00h

LOCAL: Estação Cultural Milene.

- 04/03 (Terça-feira):

Matinê com Concurso de Folião Mirim – às 15h

Grupo de Pagode – das 19h às 21h

Banda Oficial – das 21h às 00h

Concurso da Musa do Carnaval – horário a definir.

Siga o TNOnline no Google News