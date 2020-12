Praça do Jardim Aeroporto homenageia o garçom Plínio Forcato - TNOnline

Continua após publicidade

A Praça localizada na Avenida Gaturamo, no entroncamento das Ruas Caué, Saíra, Tapereira e Teu-Teu, no Jardim Aeroporto, passou por diversas melhorias nos últimos meses. Entre elas, novo calçamento, pinturas, instalações de postes republicanos e plantio de árvores. Posteriormente, serão instalados ainda bancos de praça e feito o plantio de palmeiras. A cada dia, com um aspecto mais harmonioso, o espaço vai levar o nome de Plínio Forcato – carinhosamente conhecido também por “Plínio da Chaplin”, garçom dedicado que por gerações atuou com empenho no setor, atendendo sempre com atenção e bom humor os clientes.

Tido como um dos garçons mais antigo de Arapongas, ele faleceu em 2013, após um atropelamento da Avenida Gaturamo, deixando muitas saudades entre familiares e o grande círculo de amigos. A ideia de homenageá-lo partiu do prefeito Sérgio Onofre e do vice-prefeito Jair Milani. “Assim que iniciamos as melhorias nessa praça, que fica no coração do Jardim Aeroporto, pensamos em homenagear o senhor Plínio. Uma forma de lembrarmos do valioso cidadão que ele foi. Quem o conheceu sabe como era carismático e gentil com as pessoas. Uma homenagem singela, mas com muito significado”, disse Onofre.

A praça recebeu também a pedra fundamental do conjunto, instalada na região em 1968, no mandato do então prefeito José Colombino Grassano, quando foi inaugurado o Conjunto Residencial General José Bretas Cupertino – atualmente conhecido por Jardim Aeroporto. Antes a pedra estava localizada em outra praça, próxima ao Centro de Referência Nutricional de Arapongas (Cerena), e que também será revitalizada pela Prefeitura.