PM de Arapongas recupera motocicleta que foi furtada em Jandaia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A moto foi recuperada nessa quarta-feira (18)

Um homem, que não teve a idade divulgada, foi encaminhado à delegacia de Arapongas, norte do Paraná, para prestar esclarecimentos a respeito de uma motocicleta que foi furtada em Jandaia do Sul, também no norte do Estado. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM).

continua após publicidade .

De acordo com as informações da PM, nessa quarta-feira (18), uma equipe realizava patrulha pela Rua Capitão do Mato, no Jardim Aeroporto, quando se deparou com uma motocicleta Yamaha YBR 125, cujo a placa parecia ser falsificada.

Leia mais: Polícia Militar lança operação Reforço Operacional em Apucarana

continua após publicidade .

Assim que os agentes consultaram as informações dela, descobriram que ela havia sido furtada no dia 28 de dezembro do ano passado, em Jandaia do Sul.

A responsável pela motocicleta identificou-se e afirmou que seu marido a adquiriu em dezembro, pelo valor de R$ 600. Na sequência, ela ligou para o companheiro e pediu para ele comparecer ao local.

Os policiais conversaram com o homem, que disse que pagou R$ 1.000 pela moto, por ela estar danificada. Ainda de acordo com o rapaz, a compra foi realizada em Mandaguari.

O homem foi levado para a delegacia, juntamente do veículo.

Siga o TNOnline no Google News