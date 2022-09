PC de Arapongas deflagra operação contra jogos de azar; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil (PC) de Arapongas realizou uma operação de combate aos jogos de azar na cidade na tarde desta terça-feira, 27. A operação foi deflagrada após a 22ª Subdivisão Policial (SDP), receber denúncias da prática de jogos de azar, que estariam ocorrendo em vários locais na cidade. Ao todo, 6 pessoas foram detidas e 24 máquinas ligadas à jogatina foram apreendidas. O trabalho foi realizado através do setor de investigação criminal de Arapongas, que, com base nas denúncias, iniciou um levantamento dos locais onde poderiam ocorrer as contravenções.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Homem é morto após confronto com a Polícia Militar em Arapongas

Durante a operação, foram vistoriados seis estabelecimentos comerciais na área central da cidade e também na Vila Araponguinha, sendo que em quatro bares, foram localizadas máquinas de caça níqueis, máquinas de jogo do bicho e bingo eletrônico. Foram apreendidas no total, 19 máquinas caça-níqueis, 04 máquinas de jogo do bicho e um aparelho utilizado para o jogo de bingo eletrônico.

continua após publicidade .

Foram conduzidos até a 22ªSDP de Arapongas, seis responsáveis pelos bares vistoriados, todos do sexo masculino, com idade entre 35 e 60 anos. Eles responderão pela contravenção penal de jogos de azar.

Todo o material apreendido durante a operação, ficará à disposição do judiciário, que após os trâmites legais, decidirá o seu destino final. Geralmente, nestes casos, todo o material apreendido é destruído, segundo a polícia.

Siga o TNOnline no Google News