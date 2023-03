Parceria entre Arapongas e empresa Rumo garante melhorias

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O trabalho segue sendo realizado

Para trazer mais segurança e evitar acidentes, a Prefeitura de Arapongas – com parceria inédita da empresa Rumo Malha Sul, já tem executado melhorias em cruzamentos da linha férrea que cortam a cidade. A iniciativa já havia sido anunciada em novembro do ano passado. Nesta semana, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também determinou melhoria na sinalização e iluminação em trechos de ferrovias que passam por dentro de seis cidades do norte do Paraná (Arapongas, Cambé, Apucarana, Mandaguari, Sarandi e Jandaia do Sul).

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: ANTT determina melhorias em ferrovias que passam por cidades da região

Em Arapongas, os trabalhos consistem na instalação de dispositivos para controle da velocidade, reforço na pintura da sinalização viária horizontal, reforça na iluminação noturna e capina. Segundo o secretário de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), Paulo Argati, os sensores já vêm sendo instalados, além de câmeras de monitoramento de travessia. Nos próximos dias, devem ser executadas as pinturas de sinalização e implantação de sinalização semafórica. “Temos um cronograma específico para essas ações. São serviços de prevenção de acidentes, favorecendo o trânsito como um todo”, falou. Ainda segundo ele, as melhorias atenderão o entroncamento das ruas Patativa, Condor e Drongo, na Rua Abelheiro e na Avenida Arapongas, proximidades da Estação Cultural Milene.

fonte: Silvia Vilarinho

continua após publicidade .





Siga o TNOnline no Google News