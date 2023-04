Pai e madrasta são presos por abuso de vulnerável em Arapongas

Da Redação

O casal foi preso preventivamente

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), através da Delegacia da Mulher de Arapongas, prendeu preventivamente, na manhã desta terça-feira (04/04), um homem de 26 anos (pai da vítima) e uma mulher de 21 anos (madrasta da vítima) suspeitos da prática dos crimes de tortura e estupro de vulnerável.

Após realizar a investigação, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do casal. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Arapongas. Após serem capturados, foram entregues ao Departamento Penitenciário (DEPEN), onde permanecem presos à disposição da Justiça.

