Padre é afastado por 30 dias de paróquia em Arapongas após invasão

Após a invasão da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Arapongas, na última quarta-feira (12), o padre Geraldino Rodrigues de Proença foi afastado por 30 dias. O comunicado foi divulgado na tarde deste sábado (15) pelo bispo diocesano de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira, através das redes sociais da Diocese.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Padre fez acordo judicial para que mulher não se aproximasse dele

O bispo informa que o padre segue bastante abalado, porém assistido por profissionais e que a igreja não estará desamparada. O religioso ainda diz que o momento não é para julgamentos. Abaixo a nota na íntegra.

continua após publicidade

"Queridos irmãos e irmãs da Paróquia N. S. Fátima de Arapongas

Fomos surpreendidos pelo fato lamentável ocorrido nesta semana. Sentimentos de apreensão, tristeza e questionamentos são esperados e normais em uma situação como esta. Sofremos todos: padres, leigos e o bispo diocesano. O momento não deve ser de julgamentos precipitados, nem de decisões tomadas no calor do momento. Devemos aguardar e esperar no discernimento do Espírito. O pároco Pe. Geraldino, muito abalado pelo acontecido, está sendo acompanhado e estará retirado por trinta dias. A paróquia será atendida por vários sacerdotes de nossa diocese. A paróquia não estará desamparada espiritualmente e sacramentalmente. Atividades como festas, eventos e promoções estão suspensas por enquanto. Vamos perseverar na oração e vigilância! Confiamos nas autoridades competentes para esclarecimentos a respeito dos acontecimentos. Rezamos por todos, especialmente pelos que mais sofrem nesse momento. A todos nossa oração e bênção!

Dom Carlos José Bispo diocesano de Apucarana."

continua após publicidade

O CASO

O episódio foi registrado pouco antes das 10 horas da última quinta-feira. A mulher correu para dentro da paróquia supostamente armada, o que mobilizou inúmeras viaturas. A informação inicial era de que ela estava com o padre. No entanto, o sacerdote viu a presença da mulher nas redondezas e ele próprio chamou a PM, deixando o local.

A mulher se rendeu aos policiais e foi levada pelo Samu. Ela estava com uma arma de airsoft (não letal) e negou que pretendia ferir o padre ou algum terceiro. Por isso, ela acabou liberada.



continua após publicidade





Siga o TNOnline no Google News