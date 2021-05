Pacientes com covid esperam por atendimento em ambulâncias

Continua após publicidade

A imagem de três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com pacientes esperando por atendimento na ala Covid-19, do Hospital do Norte Paranaense (Honpar), de Arapongas, chamou a atenção neste domingo (30).

Conforme o socorrista Rogério Fernandes, do Samu Arapongas, essa situação é uma rotina, principalmente nos últimos 15 dias. "Pessoas ficam aguardando liberar vaga para aceitar o outro paciente. Enquanto isso, ficamos com as ambulâncias paradas com os pacientes usando oxigênio até liberar algum leito. O mínimo de espera é uma hora", explica.

Além disso, Rogério esclarece que esse setor é a ala verde do hospital, exclusivo para pacientes que sofrem com complicações causadas pela covid. "Essa área tem pronto socorro, enfermaria e Unidades de Pronto Atendimento (UTI), que são apenas para pessoas com a doença gerada pelo vírus", acrescenta.