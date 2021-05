Arapongas tem duas mortes e 118 novos casos de coronavírus

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Mais duas pessoas morreram e outras 118 testaram positivo para o novo coronavírus, conforme boletim divulgado neste domingo (30) pela Secretaria Municipal da Saúde de Arapongas.

O boletim traz um total de 17.619 casos da doença e 433 óbitos desde o início da pandemia. Até o dia 26 de maio, segundo o relatório, 1.031 pessoas estavam doentes, 16.155 recuperadas e 78 em investigação.

Já o percentual de leitos do Sistema único de Saúde (SUS) para Covid-19 no Hospital Norte do Paraná (Honpar) atingiu 93% na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), destinado aos casos mais graves e 68% na enfermaria.