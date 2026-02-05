Ouriço é capturado no Jardim Santo Antônio em Arapongas

Um ouriço foi resgatado dentro de uma residência no Jardim Santo Antônio em Arapongas nesta semana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) – por meio do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal, houve solicitação de moradores que relataram preocupação com a presença do animal silvestre na casa.

📰 LEIA MAIS: Arapongas recebe a primeira Assembleia Itinerante do ano na Movelpar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O GDA promoveu atendimento especializado para a captura segura. O resgate ocorreu em um dos cômodos do imóvel, de forma segura, preservando a integridade do ouriço e dos moradores. Após a captura, o animal foi encaminhado e solto em área rural, com presença de vegetação nativa, distante do meio urbano, conforme os protocolos ambientais vigentes.

A ação reforça o compromisso do GDA com a proteção da fauna silvestre e a segurança da população.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTATO

Em caso de denúncias ou dúvidas, entre em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA) pelos telefones (43) 3902-1194 ou 3902-1196, ou pelo WhatsApp: (43) 3902-1089.

Já o contato da Guarda Municipal é através do 153. Denúncias ambientais podem ser pelo site oficial do município.