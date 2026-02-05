Leia a última edição
Ouriço é capturado no Jardim Santo Antônio em Arapongas

A ação reforça o compromisso do Grupamento de Defesa Ambiental com a proteção da fauna silvestre e a segurança da população

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 17:28:31 Editado em 05.02.2026, 17:28:27
Ouriço é capturado no Jardim Santo Antônio em Arapongas
Autor Ele estava dentro de uma residência - Foto: Prefeitura de Arapongas

Um ouriço foi resgatado dentro de uma residência no Jardim Santo Antônio em Arapongas nesta semana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) – por meio do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal, houve solicitação de moradores que relataram preocupação com a presença do animal silvestre na casa.

📰 LEIA MAIS: Arapongas recebe a primeira Assembleia Itinerante do ano na Movelpar

O GDA promoveu atendimento especializado para a captura segura. O resgate ocorreu em um dos cômodos do imóvel, de forma segura, preservando a integridade do ouriço e dos moradores. Após a captura, o animal foi encaminhado e solto em área rural, com presença de vegetação nativa, distante do meio urbano, conforme os protocolos ambientais vigentes.

A ação reforça o compromisso do GDA com a proteção da fauna silvestre e a segurança da população.

CONTATO

Em caso de denúncias ou dúvidas, entre em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA) pelos telefones (43) 3902-1194 ou 3902-1196, ou pelo WhatsApp: (43) 3902-1089.

Já o contato da Guarda Municipal é através do 153. Denúncias ambientais podem ser pelo site oficial do município.

