Arapongas recebe a primeira Assembleia Itinerante do ano na Movelpar

O município de Arapongas (PR) recebeu nesta quarta-feira (04) a primeira Assembleia Itinerante de 2026, programa de interiorização da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Esta é a 37ª edição do evento e a terceira passagem dos parlamentares estaduais em Arapongas para ouvir as demandas e homenagear personalidades e entidades locais. A sessão foi realizada na Movelpar Home Show, no Centro de Eventos Expoara.

O deputado Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa, afirma que a Assembleia Itinerante permite que as pessoas possam trazer seus pedidos, reclamações e cobranças diretamente aos deputados estaduais.

Segundo ele, o programa da Alep tem trazido resultados importantes. Ele cita como exemplo as diversas reclamações de falta de vagas em creches que foram trazidas pelos moradores durante os eventos pelo Paraná. “Eu voltei a Curitiba, conversei com o governador (Ratinho Junior) e hoje nós estamos construindo no Paraná 300 novas creches. É o maior programa de construção de creches do Brasil. Acontece aqui no Paraná com recursos da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado”, assinalou.

Durante a solenidade, Alexandre Curi destacou os avanços conquistados na sua gestão na Assembleia. “Em dois anos, a Assembleia Legislativa do Paraná passou de sétima mais transparente ao primeiro lugar. A única a atingir 100% em transparência”, assinalou o presidente da Casa.

O superintendente de Apoio aos Municípios, Sergio Onofre, agradeceu a presença dos deputados em Arapongas. “É uma honra a Assembleia estar mais uma vez em Arapongas, garantindo que os cidadãos possam fazer suas reivindicações”, disse.

O prefeito Rafael Cita (PSD) destacou que Arapongas vive um bom momento, principalmente por conta da força do polo moveleiro. “Mais de 60% do nosso PIB (Produto Interno Bruto) vem da indústria moveleira, é a cidade que mais produz móveis. Isso tem a ver com o empreendedorismo e também com a nossa classe trabalhadora”, afirmou o prefeito.

A edição de ontem da Assembleia Itinerante em Arapongas contou com a participação de mais de dez deputados estaduais.

Homenagens

Os deputados estaduais prestaram homenagens a 124 pessoas de Arapongas e região, entre empresários, personalidades e representantes de entidades sociais. Os homenageados foram indicados pelos deputados participantes da sessão itinerante.

