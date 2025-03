Ossada em decomposição é encontrada em córrego de Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na manhã desta segunda-feira (24), possíveis ossos humanos em avançado estado de decomposição foram encontrados nas margens de um riacho, na Rua Lori, em Arapongas. O material estava preso a uma calça e foi localizado por um morador, que acionou a Polícia Militar.

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: Mulher com hipotermia é salva pela PM em estrada rural de Apucarana

Foto por Reprodução

continua após publicidade

A equipe policial compareceu ao local e, com a ajuda do solicitante, realizou buscas na região até encontrar os ossos. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para perícia e recolhimento do material, que passará por análises para confirmar sua origem e auxiliar nas investigações.



O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

Siga o TNOnline no Google News