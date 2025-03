Mulher com hipotermia é salva pela PM em estrada rural de Apucarana

Manta térmica foi utilizada no momento do resgate

Uma equipe Rocam da Polícia Militar (PM) de Apucarana salvou uma mulher de 51 anos que foi encontrada em estado de hipotermia em uma estrada rural da cidade, no final da noite deste domingo (23). Um motorista que passava pela Estrada da Juruba acionou as autoridades depois que a vítima pediu ajuda.

Conforme informações do cabo Pacheco, o condutor não parou o carro por medo, por pensar que poderia se tratar de uma tentativa de roubo. No entanto, ele rapidamente ligou para a polícia. "Nós deslocamos até o local, um local de difícil acesso", explica o PM. Os militares encontraram a vítima caída no chão, desacordada e bastante fria.

"Fizemos o atendimento pré-hospitalar e constatamos que ela tinha pulsação, embora estava muito baixa. Então utilizamos o nosso kit de primeiros socorros e estendemos nela uma manta térmica", relata Pacheco. Inicialmente, a vítima não respondia a nenhum estímulo, mas foi recobrando a consciência e conseguiu passar informações pessoais para os policiais.

"Ela disse que estava em uma festa e teve uma discussão com o namorado. Após essa briga, ela desceu do veículo nessa estrada, uma estrada rural em um local ermo, e ali ela se perdeu e não sabia onde estava mais", explica o cabo. A vítima teria desmaiado na estrada e, conforme o policial militar, corria grande perigo. "Se ela permanecesse mais algumas horas naquela situação, muito provavelmente poderia ter vindo a óbito", pontua.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento à vítima, que foi levada para o Hospital da Providência. Ainda conforme o cabo Pacheco, a mulher não tinha nenhum tipo de ferimento visível.

