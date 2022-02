Da Redação

Nova escultura de pássaro é finalizada em Arapongas

O artista plástico Cleir Ávila Ferreira Júnior e equipe finalizaram nesta sexta-feira (11), uma nova escultura de pássaro. Desta vez, a ave Rouxinol, que fica na extensão da Avenida Rouxinol sentido à Zona Sul da cidade. Ainda segundo o artista, a escultura do Flamingo já está em fase adiantada de concretagem. A ave Gaturamo também segue com concretagem nos próximos dias. Uma nova ave Araponga também está prestes a ser finalizada.

continua após publicidade .

Já foram entregues: a Gralha-Azul, instalada na praça das imediações da Rodoviária Municipal. Além desta, outras sete já foram entregues. São elas: duas na Praça Júlio Junqueira (Praça Mauá), da Avenida Arapongas, outras duas esculturas na localidade da Avenida Arapongas com Rua Rouxinol, uma também no canteiro central ao final da Avenida Arapongas, sentido à rotatória que segue para a Avenida Gaturamo, e outras duas na Rua Rouxinol com Rua Andorinhas.



CUIDADOS

continua após publicidade .

A Prefeitura de Arapongas salienta para os cuidados a serem tomados com tais obras. As esculturas são feitas com material resistente, contudo é recomendado que pessoas não subam nem pendurem nas obras. Cada uma delas conta com um aviso de cuidado.

PROJETO

A criação e construção de 13 esculturas de pássaros a serem instaladas em pontos estratégicos do município tem como principal intuito de que, através da arte, Arapongas reviva sua história. Conhecida como a “ Cidade dos Pássaros”, cada escultura representará uma espécie de pássaro e cada uma será instalada em sua rua de referência.