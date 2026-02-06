Mulher é presa por tráfico de drogas no Jardim San Rafael, em Arapongas
Com ela, foram localizadas 91 buchas de cocaína já embaladas para a venda
Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM) na manhã desta sexta-feira (6), acusada de tráfico de drogas no bairro Jardim San Rafael, em Arapongas (PR). Durante a operação, os policiais apreenderam 91 porções de cocaína prontas para a comercialização.
A ação foi desencadeada por volta das 10h30, após a (PM) receber denúncias sobre a venda de entorpecentes na Rua Maçarico do Pantanal. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais localizaram a suspeita em frente à sua residência.
Com o auxílio da equipe do Canil, foi realizada uma varredura no local, resultando na descoberta de uma sacola que continha as 91 buchas de cocaína já embaladas.
Diante da evidência, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada, juntamente com a droga apreendida, à Delegacia de Polícia Civil para a lavratura do flagrante.