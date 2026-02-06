Leia a última edição
Madrinha de bateria vende frascos de suor para custear desfile de Carnaval

Suor dos ensaios de Karol Rosalin, que fará sua estreia à frente da bateria da Acadêmicos do Tatuapé, é comercializado por R$ 1.500

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 18:23:54 Editado em 06.02.2026, 18:23:47
Madrinha de bateria vende frascos de suor para custear desfile de Carnaval
Autor Karol Rosalin irá desfilar no dia 13 de fevereiro - Foto: Divulgação

A madrinha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé, Karol Rosalin, encontrou uma forma inusitada de financiar sua preparação para o Carnaval de São Paulo: a venda de frascos com o próprio suor. Cada unidade do líquido é comercializada por R$ 1.500, valor utilizado para abater os custos com fantasias e treinamentos.

Maus-tratos a animais caem em Apucarana, mas 2026 já preocupa

A iniciativa, que ganhou destaque no tabloide britânico Daily Star, surgiu após seguidores de Karol questionarem, em tom de brincadeira, se ela venderia o suor expelido durante seus treinos intensos. Com a confirmação de seu posto como madrinha de bateria, a procura cresceu. "As pessoas queriam especificamente o suor dos ensaios de samba pelo esforço físico envolvido", explicou a modelo ao tabloide.

Apesar do sucesso comercial, Karol estabeleceu limites para as vendas. A modelo afirmou ter negado ofertas ainda maiores pelo suor coletado no dia do desfile oficial, alegando que prefere manter o momento como uma "recordação pessoal".

Estreia no Anhembi

Karol Rosalin fará sua estreia à frente da bateria da Acadêmicos do Tatuapé no dia 13 de fevereiro, no Sambódromo do Anhembi. Este ano, a escola leva para a avenida o enredo "Plantar para colher e alimentar – Tem muita terra sem gente, tem muita gente sem terra!".

As informações são do Metrópoles.

