Mulher é presa por tráfico de drogas no Jardim Baroneza Arapongas
Polícia encontrou haxixe, dinheiro e celular durante abordagem
Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na tarde deste sábado (7), no Jardim Baroneza, em Arapongas, no norte do Paraná. A prisão ocorreu após a Polícia Militar (PM) receber denúncias de que havia comércio de entorpecentes em uma residência na Rua Caneleiro.
Equipes da RPA e da Operação com Cães da 7ª Companhia Independente da PM se deslocaram até o endereço informado e abordaram a suspeita em frente ao imóvel. Durante as buscas, com apoio do Canil, os policiais localizaram oito buchas de haxixe embaladas e prontas para a venda.
Além da droga, foram apreendidos R$ 450 em dinheiro e um aparelho celular. Todo o material foi recolhido e encaminhado à autoridade policial.
A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas.