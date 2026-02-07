Leia a última edição
Arapongas

TRÁFICO DE DROGAS

Mulher é presa por tráfico de drogas no Jardim Baroneza Arapongas

Polícia encontrou haxixe, dinheiro e celular durante abordagem

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.02.2026, 18:38:02
Autor Foto: Divulgação PM

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na tarde deste sábado (7), no Jardim Baroneza, em Arapongas, no norte do Paraná. A prisão ocorreu após a Polícia Militar (PM) receber denúncias de que havia comércio de entorpecentes em uma residência na Rua Caneleiro.

📰 LEIA MAIS: Operação apreende 2,4 mil garrafas de vinho ilegal em Londrina

Equipes da RPA e da Operação com Cães da 7ª Companhia Independente da PM se deslocaram até o endereço informado e abordaram a suspeita em frente ao imóvel. Durante as buscas, com apoio do Canil, os policiais localizaram oito buchas de haxixe embaladas e prontas para a venda.

Além da droga, foram apreendidos R$ 450 em dinheiro e um aparelho celular. Todo o material foi recolhido e encaminhado à autoridade policial.

A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas.

ARAPONGAS haxixe JUSTIÇA POLICIA MILITAR Prisão trafico de drogas
