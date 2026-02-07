Mulher é presa por tráfico de drogas no Jardim Baroneza Arapongas

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na tarde deste sábado (7), no Jardim Baroneza, em Arapongas, no norte do Paraná. A prisão ocorreu após a Polícia Militar (PM) receber denúncias de que havia comércio de entorpecentes em uma residência na Rua Caneleiro.

Equipes da RPA e da Operação com Cães da 7ª Companhia Independente da PM se deslocaram até o endereço informado e abordaram a suspeita em frente ao imóvel. Durante as buscas, com apoio do Canil, os policiais localizaram oito buchas de haxixe embaladas e prontas para a venda.

Além da droga, foram apreendidos R$ 450 em dinheiro e um aparelho celular. Todo o material foi recolhido e encaminhado à autoridade policial.

A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas.