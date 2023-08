Motociclista fica ferida em acidente na Avenida Maracanã

Uma motociclista de 35 anos ficou ferida após acidente na tarde desta quarta-feira (23) no Parque Industrial de Arapongas. O acidente ocorreu na interseção da Avenida Maracanã com a BR-369, em frente à empresa Simbal.

A mulher conduzia uma motoneta e foi atingida por um veículo no cruzamento da avenida. O local é bastante movimentado.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, atendeu a vítima. Segundo as primeiras informações do local, a motociclista sofreu ferimentos no rosto e na cabeça. Ela estava consciente e orientada durante o atendimento. A vítima foi encaminhada pelos socorristas do Corpo de Bombeiros para atendimento hospitalar pelos socorristas.

