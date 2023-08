Adolescente pega bicicleta motorizada emprestada e bate em muro

Siga o TNOnline no Google News

Uma adolescente de 14 anos bateu uma bicicleta motorizada contra uma parede na tarde desta quarta-feira (23) em Apucarana e sofreu ferimentos leves no rosto. A garota foi atendida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ela estava com amigos na frente do Colégio Estadual Padre José de Anchieta, no Jardim Trabalhista, quando decidiu pegar a bicicleta emprestada de um colega após o fim das aulas.

Ao chegar na esquina das ruas Rua José Fazani Neto e Epitácio Pessoa, a aluna perdeu o controle da direção e bateu com o rosto em um muro de uma residência.

A adolescente teve um ferimento perto do olho e foi levada para UPA para a sutura do corte, sem maiores complicações.

