Ministros conhecem agroindústrias do MST em Arapongas

Os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, visitaram na manhã desta segunda-feira (9) a Cooperativa da Comercialização e Reforma Agrária Camponesa, do Assentamento Dorcelina Folador, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), em Arapongas, no Norte do Paraná. O “Dorcelina Folador” é um dos maiores produtores de laticínios e de hortifrutigranjeiros da região. Veja vídeo abaixo

A agroindústrias da Copran produzem cerca de 42 mil toneladas de alimentos por dia e atendem mais de 420 produtores de leite situados em mais de 20 municípios das regiões Norte, Centro-Oeste e Noroeste do Paraná.

A visita contou com a participação da diretora socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Tereza Campello, do presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Cézar Aldrighi, do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, do deputado estadual Arilson Chiorato (PT) e do prefeito Sergio Onofre (PSD).

“Aqui é um programa bem-sucedido de reforma agrária”, disse o ministro Paulo Texeira durante a visita. Ele destaca a evolução do assentamento desde sua instalação até a criação de várias agroindústrias atualmente. “Tem gente aqui que tem renda de 12 salários mínimos”, afirmou.

Já o ministro Wellington Dias destacou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defende que o Brasil atue no combate à fome e, ao mesmo tempo, também ajude as pessoas que produzem alimentos, como é o caso do assentamento de Arapongas.

“Aqui, a gente aprende a importância do Programa de Aquisição de Alimentos, já que a produção adquirida pelo poder público é distribuída para alimentação escolar e hospitais, por exemplo”, disse, citando a atuação dos assentados do MST em Arapongas, que abastecem as escolas do município e outros órgãos públicos.

Ele citou ainda a organização do MST local, centrado no sistema de cooperativismo, mas que chega ao mercado tradicional, como supermercados.

