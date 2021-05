Mãe quer justiça pela morte da filha; assista

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A mãe da jovem Nicole Lorena de 20 anos, que morreu após acidente de trânsito em Arapongas há dois meses, pede Justiça.

Ela se diz inconformada com a falta de respostas da polícia e a ausência da motorista que bateu contra a Biz que a vitima conduzia no dia no acidente.

"É um vazio que nunca vai ser preenchido e eu quero justiça", diz. Veja a entrevista completa.

tnonline