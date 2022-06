Lares de Arapongas recebem repasse de recursos da Prefeitura

Da Redação

Nesta quinta-feira (02), o prefeito da cidade de Arapongas, Sérgio Onofre, formalizou a assinatura do Termo de Fomento para repasse de recursos próprios para o Lar São Vicente de Paulo e Lar Santo Antônio.

continua após publicidade .

De acordo com a Prefeitura do município, no total, serão destinados R$ 240 mil, sendo R$ 120 mil para cada uma das instituições. O repasse do valor será dividido em dez parcelas de R$ 12 mil.

Ambos os Termos de Repasses passaram pela aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social. Segundo Ismailda Ferreira de Lima da Silva, secretária da pasta, o incentivo financeiro é para a aquisição de materiais de consumo e pagamento de pessoal. “Ambas as entidades nos enviaram seus respectivos Planos de Trabalho. Com isso, a verba destinada para o Lar São Vicente de Paulo será para despesas com pessoal e para o Lar Santo Antônio será para pessoal e materiais de consumo, como alimentação e produtos de limpeza”, disse.

continua após publicidade .

Onofre aproveitou a oportunidade para parabenizar os serviços socioassistenciais desenvolvidos pelas instituições. “Vocês cooperam com um trabalho humanizado e que ajuda muitas pessoas. É importante o poder público contribuir com esses serviços. Temos a certeza de que será uma verba bem utilizada por cada uma delas”, salientou o prefeito de Arapongas.

O repasse é feito de acordo com a Lei Federal nº 13.019 de julho de 2014. Participaram da reunião representantes das instituições Las São Vicente de Paulo e Lar Santo Antônio.







Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.