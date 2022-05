Julgamento de vereador preso lota a Câmara de Arapongas

Da Redação

Um grande número de populares lotou as galerias da Câmara de Arapongas, na noite desta segunda-feira, para acompanhar a sessão de julgamento do processo de cassação ou não do mandato do vereador Paulo César de Araújo (DEM), o Pastor do Mercado, conforme relatório da Comissão Processante. O vereador está preso preventivamente desde o final de janeiro na Penitenciária Estadual de Londrina (PEL), acusado de agredir três mulheres, inclusive uma idosa.

continua após publicidade .

A denúncia contra Pastor do Mercado, com pedido de cassação, foi apresentada em plenário pelo presidente do Legislativo, Rubens Franzin Manoel (DEM), o Rubão. Impedido de votar na sessão, por ser o autor da denúncia, o vereador foi substituído no cargo pelo vice-presidente Marcelo Junio de Souza (DEM) para presidir a reunião. Também assumiram cadeiras na Casa para votação os suplentes Silvano dos Santos Alves (DEM) e Aparecido de Sales (DEM), em substituição a Rubão e Valdecir Pardini (DEM), este primeiro suplente de Pastor do Mercado e que já estava ocupando sua vaga, ambos impedidos de votar.

Durante leitura do relatório, feita pelo primeiro-secretário da Câmara e relator da Comissão Processante, Márcio Nickenig (PSD), começou um tumulto nas galerias. Uma das vítimas do vereador pediu para falar na sessão, mas não foi atendida pelo presidente interino da Casa. Houve bate-boca e a mulher foi retirada do recinto.

continua após publicidade .

Após o incidente, a segurança no local foi reforçada. Até as 21 horas, a comissão não havia terminado de ler o relatório do caso. A previsão era de que o julgamento seguisse até a madrugada.