Jovem de 23 anos é morto a tiros em Arapongas

Equipes da Polícia Militar (PM) foram ao local

Um jovem, de 23 anos, foi morto a tiros no início da tarde deste sábado (17), em Arapongas, no norte do Paraná. O crime foi registrado na Rua Suiriri do Sul, no Conjunto San Rafael.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram ao local. Até o momento, nenhum autor do crime foi preso ou identificado.

A princípio, o assassinato aconteceu em via pública. Dois homens em uma motocicleta teriam chegado próximo ao jovem e disparado contra ele. Em seguida, fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da vítima, que ainda não teve a identificação informada.

A Perícia e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados para atender a ocorrência.

Reportagem em atualização

