Honpar realiza demissão coletiva de profissionais da enfermagem

Pelo menos 22% do quadro de aproximadamente 400 profissionais do setor deverá perder o emprego

O Hospital Norte Paranaense (Honpar) de Arapongas, no norte do Paraná, está realizando demissão coletiva de funcionários da área de enfermagem. De acordo com o Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos de Saúde de Apucarana e Região (SEESSA), pelo menos 22% do quadro de aproximadamente 400 profissionais do setor na instituição de saúde deverá perder o emprego. Segundo a entidade sindical, 40 profissionais, entre enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, já foram demitidos e cumprem aviso prévio. Outros 50 empregados ainda serão demitidos nas próximas semanas.

Segundo a presidente do SEESSA, Marli de Castro, a demissão coletiva seria motivada pela lei de aumento salarial da categoria, que entrou em vigor na última semana. Sancionada no dia 4 de agosto, a lei do piso da enfermagem garante a remuneração mínima para enfermeiros fixada em R$ 4.750. Dessa forma, 70% desse valor (R$ 3.325) para técnicos; 50% (R$ 2.375) para auxiliares e parteiras. Este aumento representaria um acréscimo de praticamente 100% nos salários destes profissionais.

"Recebemos denúncias de funcionários do hospital sobre as demissões e imediatamente, entramos em contato com a instituição, que nos informou que não teria condições de arcar com os salários, a partir da aprovação dos novos valores. Classificamos a atitude como precipitada e estamos tentando agendar uma reunião com o representante da direção do hospital, que também é o presidente do sindicato patronal da categoria, para discutir o tema e tentar uma negociação. O trabalhador não pode arcar com o ônus do aumento no piso salarial, a vitória de uma luta da categoria que se arrasta há pelo menos 25 anos", declarou a presidente do sindicato dos trabalhadores.

A reportagem do TNOnline entrou em contato com a assessoria do Honpar, que informou que em breve, enviará uma nota sobre o assunto.

