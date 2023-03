Homem que violentou mulheres durante roubo em Arapongas é preso

Da Redação

Criminoso foi preso nesta terça-feira (7), em Arapongas

Um homem, de 37 anos, autor de dois assaltos seguidos de estupros registrados no Conjunto San Rafael, em Arapongas, foi identificado e preso pela Polícia Civil do Paraná, nesta terça-feira (7). Um dos crimes ocorreu no domingo, dia 5 de março, e o outro, no dia 22 de janeiro de 2023, nos mesmos locais.

Nesta sexta-feira (10), a delegada da Mulher de Arapongas, Camilla Costa, passou detalhes de como os crimes ocorreram. De acordo com a delegada, o autor agiu da mesma forma durante os dois crimes. "Nesta região tem um laguinho que os jovens costumam frequentar nos finais de semana. Ele ficava observando o momento em que os casais passavam sozinhos pela rua. Ele abordou os casais, deu voz de assalto armado com uma pistola cromada e sob ameaças, levou as vítimas para dentro da mata", explica.

Dentro da mata, conforme a delegada, o autor amarrava o namorado e estuprava a vítima do sexo feminino. "Após o estupro, ele liberou as mulheres para que fosse desamarrar o companheiro, e fugia do local com os celulares das vítimas. Ele agiu da mesma forma e com as mesmas roupas nas duas ocorrências", esclarece.

Um retrato falado do autor, segundo Camila, chegou a ser divulgado após o primeiro estupro e assalto. Porém, foi através da apreensão do celular de uma das vítimas, que a polícia conseguiu prender e identificar o homem. "Neste último crime, o homem levou o celular da vítima e através de diligência e rastreamento, conseguimos recuperar o telefone, onde localizamos um vídeo íntimo da vítima. Foi desta forma que chegamos até o criminoso", acrescenta.

Prisão

Na casa do autor, conforme a delegada, foram encontrados objetos semelhantes aos citados pelas vítimas. "A gente encontrou na casa do autor, dentro de uma sacola, as roupas citadas pelas vítimas: uma calça, uma blusa azul de manga comprida e a corda que ele teria utilizado para amarrar a vítima no último domingo. Ele agiu da mesma forma durante os dois crimes", revela a delegada.

A Polícia Civil do Paraná, conforme a delegada, contou com o apoio também da Delegacia da Mulher e da Guarda Municipal, de Arapongas, para chegar até o criminoso.

Veja a entrevista da delegada:

