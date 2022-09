Homem é morto após confronto com a Polícia Militar em Arapongas

Da Redação

Confronto aconteceu na Rua Araponguinha, no Jardim São Bento

Um homem foi morto durante confronto com a Polícia Militar (PM) no final da tarde desta terça-feira (27), na Rua Araponguinha, no Jardim São Bento, na Zona Sul de Arapongas.

O confronto aconteceu entre a vítima e a equipe da Rotam. A princípio, a polícia estaria cumprindo um mandado de prisão e o homem teria reagido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para socorrer o homem, porém, apenas constatou o óbito no local.

O homem, segundo a polícia, tinha aproximadamente nove passagens policiais.

A Polícia Civil, a Perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para o local.

Esse foi o segundo confronto com a PM de Arapongas em cinco dias. Na última quinta-feira (22), um jovem, de 22 anos, foi morto após reagir a uma abordagem policial.

Reportagem em atualização

