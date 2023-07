Grávida de 38 semanas, mulher é agredida a socos pelo marido na região

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada desta sexta-feira (7), para atender uma ocorrência de violência doméstica na área central de Sabáudia, no Norte do Paraná. Uma gestante, de 38 semanas, foi agredida a socos pelo próprio marido.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando as autoridades chegaram, a vítima já havia fugido e estava na casa ao lado. Ela relatou que sem motivos o marido começou a brigar com ela, achando que ela estava traindo ele. O homem a agrediu com diversos socos no rosto e também a enforcou.

Os PMs deram voz de prisão ao autor das agressões, que estava muito agitado. Os militares precisaram fazer uso de spray de pimenta e algemas. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A gestante foi levada para o Pronto Atendimento de Sabáudia.

Nessa mesma ocorrência, as autoridades encontraram três pássaros silvestres na residência do casal: 2 trinca-ferros e 1 tico-tico rei, todos sem registro legal. As aves foram apreendidas e levadas para a delegacia.

