GM de Arapongas orienta motoristas do transporte escolar

Dos mais de 80 veículos que realizam tal serviço, apenas 32 estão devidamente regularizados

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) de Arapongas – por meio da Guarda Municipal (Patrulha Escolar), tem orientado os motoristas do transporte escolar sobre as vistorias e emissão do Selo de Regularização Municipal de 2023. Desde janeiro, a Diretran tem feito as vistorias nos veículos que realizam o transporte de alunos, conforme prevê o art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9503/97).

Segundo o secretário da pasta, Paulo Argati, dos mais de 80 veículos que realizam tal serviço, apenas 32 estão devidamente regularizados. “ Até esta sexta-feira, 10, estaremos orientando. A partir da semana que vem, os motoristas do transporte escolar que não portarem o novo Selo serão devidamente responsabilizados. Portanto, pedimos a colaboração desses motoristas”, reforçou.

COMO FAZER?

Os proprietários destes veículos devem primeiramente procurar a sede do Detran Arapongas, para a realização da vistoria veicular. Com posse do certificado emitido pelo órgão, devem dirigir-se até à Diretran – situada na Rua Eurilemos com Rua Flamingos, nº 530 - Centro (Prédio da Guarda Municipal) para atualização do cadastro e recebimento do Selo de Regularização Municipal de 2023.

O horário de atendimento da Diretran: 9h às 11h e das 13h às 17h.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato através do telefone: telefone 3902-1010 ou 3902-1340.

