GM Arapongas encontra pacotes de maconha em guarda-roupa

Um jovem foi preso por tráfico de drogas em Arapongas e pacotes de maconha foram apreendidos na noite de segunda-feira (31).

A Guarda Municipal (GM) realizava patrulhamento pela Rua Sabiá, no Conjunto Padre Bernardo quando flagrou um rapaz que levantou suspeita.

Ele foi abordado e disse que seria usuário de drogas. A equipe foi até a casa dele e a mãe do rapaz autorizou buscas.

No quarto do jovem, com apoio da equipe canil, foram encontrados quatro pacotes com maconha, uma balança de precisão, papel para embalar droga e um caderno com anotações, possivelmente do tráfico.

No total foram apreendidos 1,276kg de maconha. O jovem e a droga foram levados para a delegacia.

Na segunda-feira, pedras de crack também foram apreendidas pela GM.