Filho traficante é preso na frente do pai, em Arapongas

Continua após publicidade

Um jovem foi preso por tráfico de drogas e pedras de crack foram apreendias, no Jardim Primavera em Arapongas, na noite de segunda-feira (31). O rapaz foi abordado na frente do pai.

A Guarda Municipal, através da equipe GAT, foi verificar uma denúncia de tráfico de drogas na Rua Biguatinga e encontrou uma pessoa já conhecida no meio policial, que ao receber voz de abordagem entrou na residência da família.

A equipe abordou o jovem na frente do pai. Com o suspeito foi encontrado uma caixinha de balas, porém, dentro estavam 11 pedras de crack. Como ele também foi localizado R$297,85, dinheiro que seria da venda de drogas.

Com auxílio do Canil da GM, o cão de faro Zeus encontrou dentro do tanque de lavar roupas um outro kit com, mais 25 pedras de crack. O suspeito confessou para a equipe que realmente estava vendendo drogas.

Ele foi preso.