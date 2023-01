Feirante de 68 anos morre após bater contra poste em Arapongas

Da Redação

Um motorista, de 68 anos, morreu na noite desta terça-feira (3), após perder o controle do carro e bater contra um poste. O acidente ocorreu no Jardim Vale das Perobas I, em Arapongas, na rotatória próxima ao Pronto Atendimento 18 horas. A vítima foi identificada como o feirante Joaquim Antônio de Oliveira.

Populares que pararam para socorrer a vítima informaram que o homem sofreu um infarto enquanto dirigia, causando a colisão.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), realizou procedimentos de reanimação por aproximadamente 40 minutos. Porém, Joaquim não resistiu e morreu. A Polícia Militar (PM) foi chamada e confeccionou o boletim de ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. O velório ocorre na Capela do Prever e o sepultamento está marcado para esta quinta-feira (5), no Cemitério Municipal de Arapongas.

