Escola Municipal Joarib Grilo recebe prêmio de concurso

A Escola Municipal Joarib Grilo Cordeiro, do Jardim Primavera, foi premiada com duas TVs 50 polegadas através do concurso Televisando 2021, promovido pela RPC. O ato de entrega aconteceu na segunda-feira (18). A instituição de ensino foi representada pela professora, Gisele Schulz, que leciona para os alunos do 1º ano.

No decorrer do concurso, o grupo desenvolveu um telejornal envolvendo os temas: o entrelaçamento da cultura local (aves) e os conteúdos estudados; como as famílias estão se organizando para realizar as atividades em casa; especificação da interação dos alunos e as matérias (programas televisivos) que mostram o município de Arapongas; espaços de preservação municipal e as esculturas que estão sendo produzidas e que serão instaladas em Ruas e Avenidas de Arapongas.

A entrega do prêmio contou com a presença da equipe pedagógica da Secretaria de Educação, Vandrea Vital Cestari, Lilian Lorencato e Rosangela Alvarenga Morassutti, coordenadora de Projetos. “ Vemos aqui, a importância de trabalhar projetos, pois, estimula o desenvolvimento da aprendizagem cooperativa, através de pesquisas, socialização e compartilhamento dos saberes e conhecimentos, colocando em prática habilidades e criatividade”, disse Morassutti. A oportunidade contou também com a presença da diretora da escola, Lucíla Paula da Costa e dos alunos envolvidos no projeto.