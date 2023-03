Dois ficam feridos em colisão frontal na PR-444, em Arapongas

Da Redação

Uma colisão frontal entre dois carros, um Ford Focus e um Chevrolet Monza, foi registrada na tarde desta segunda-feira (27), na PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná. Dois homens ficaram feridos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para socorrer as duas vítimas do acidente. Segundo os socorristas, os dois motoristas sofreram ferimentos considerados moderados e foram encaminhados para atendimento médico.

Uma outra ocupante do Monza, esposa do condutor, não sofreu ferimentos.

A princípio, de acordo com testemunhas, o Focus teria invadido a contramão. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi ao local e apura as causas do acidente. Um caminhão do Corpo de Bombeiros também se deslocou para dar apoio.

