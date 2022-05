Dois atletas de Arapongas vão para o Mundial de Pole Sport

Da Redação

Na noite desta quinta-feira (26), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebeu a visita da equipe de Pole Sport do município, representada pelo Studio Vanessa Kummel.

Nos últimos dias 20 e 22 de maio, Arapongas foi a sede do Campeonato Brasileiro de pole Sport, evento realizado pela Confederação Brasileira de Aéreos e Pole Sport (CBAPS). A competição foi realizada no Ginásio de Esportes Luiz Augusto Zin e teve o apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

O evento contou com a participação de 117 atletas, nas categorias feminino e masculino, vindos dos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e uma equipe da Argentina. A competição aconteceu nas modalidades de Pole Sports, Pole Artístico, Lira Acrobática e Pole Pendulo, e foi uma oportunidade de classificação para o Campeonato Internacional, que acontecerá no mês de julho em Joinville, Santa Catarina.

"Foram três recordes quebrados durante este campeonato, o que foi fantástico. Nossa estrutura foi muito elogiada e até comparada com um Mundial. Dias intensos de competições e alegrias. Tivemos dentro da programação a categoria 'Elite', a única que possibilita vaga para o Campeonato Mundial, e dois atletas de Arapongas conseguiram a vaga para participação do evento na Suíça, em outubro deste ano” explica um dos organizadores do evento, Paulo Kummel.



Na visita, Onofre parabenizou os atletas e reafirmou o apoio do município. “Junto com a nossa Secretaria de Esporte, queremos que o Pole Sport tenha mais reconhecimento. Nossos atletas deram um show. Ficamos contentes com os resultados”, disse. A oportunidade contou também com a presença do secretário de Esporte, Altair Sartori.

A equipe de Arapongas, representada pelo Studio Vanessa Kummel, é composta por:

Vanessa Kümmel (1º lugar categoria Senior Women /Elite)

Alika Moro (3º lugar categoria Senior Women/ Elite)

Adriel Henrique (2º lugar categoria Senior Men/Amauter)

João Bruno Costa (1º lugar categoria Masters 40+ Men/Elite)

Vitória Torres (3º lugar categoria Senior Women/ Amauter)

Letícia Rodrigues (4º lugar categoria Senior Women/ Amauter)

Nicole Galian (5º lugar categoria Junior Female/ Amateur)

Talia streciwilk (2º lugar categoria Senior Women/ Profissional)

Gabriela Cardoso (6º lugar categoria Senior Women/ Profissional)





O que é?

O Pole Sport é mistura os movimentos clássicos da dança com ginástica olímpica e técnicas circenses como o contorcionismo e acrobacias. Já é considerado como esporte oficial no Brasil e está inserido no COI (Comitê Olímpico Internacional) como observador e está prestes a se tornar um esporte olímpico.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.