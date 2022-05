Arapongas será sede do Campeonato Brasileiro de Pole Sports

Da Redação

Arapongas será a sede do Campeonato Brasileiro de Pole Sport, que acontece entre os dias 20 e 22 de maio. O evento tem classificatória para o Mundial que acontecerá no mês de julho em Joinville/SC.

A competição acontecerá no Ginásio de Esportes Luiz Augusto Zin e contará com a participação de 117 atletas nas categorias feminino e masculino, dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e uma equipe da Argentina, nas modalidades de Pole Sports, Pole Artístico, Lira Acrobática e Pole Pendulo.



A entrada é franca e a competição terá início na sexta-feira, a partir das 09h00, com a Cerimônia Oficial de abertura às 20h00. No sábado o evento começará às 09h00 com apresentações durante todo o dia e no domingo terá início às 13h00 e previsão do encerramento às 17h00.

Arapongas terá a sua equipe representada pelo Studio Vanessa Kummel e os atletas se apresentarão conforme cronograma:

Anna Rayza – Dia 21/05 – 11h00

Nicole Galian – 21/05 – 11h08

Adriel Furlan – 21/05 – 13h48

Gabriela Cardoso – 21/05 – 17h24

Vitória Torres – 21/05 – 19h08

Letícia Rodrigues – 21/05 – 19h56

Bruno Costa – 22/05 – 16h36

Vanessa Kummel – 22/05 – 16h44

O Pole Sport é mistura os movimentos clássicos da dança com ginástica olímpica e técnicas circenses como o contorcionismo e acrobacias. Já é considerado como esporte oficial no Brasil e está inserido no COI (Comitê Olímpico Internacional) como observador e está prestes a se tornar um esporte olímpico.

O evento é uma realização da Confederação Brasileira de Aéreos e Pole Sport (CBAPS) com apoio da Prefeitura do Município de Arapongas através da Secretaria de Esporte.