Diretran de Arapongas alerta motoristas sobre golpe da "multa falsa"

Motoristas de Arapongas, no norte do Paraná, devem ficar mais atentos às multas de trânsito que chegam às suas casas. A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), por meio da Diretoria de Trânsito (Diretran), emitiu um alerta na tarde desta terça-feira (5) sobre o golpe da "multa falsa" que está sendo aplicado na cidade, na tentativa de lesar os condutores. Assista o vídeo no fim do texto.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o secretário da pasta, Paulo Sérgio Argati, explica que muitos moradores da cidade receberam esses documentos falsos e procuraram a Diretran. "Em Arapongas está acontecendo muito isso. As pessoas estão vindo até a secretaria e estamos encaminhando essas pessoas até a Polícia Civil para que tenha conhecimento dos fatos e faça a investigação do que está acontecendo em nosso município”, informou Argati.

- LEIA MAIS: Apucaranense cai em golpe do boleto falso em site clonado da Sanepar

No vídeo, o secretário mostra a diferença entre o documento original e falsificado. Segundo ele, primeiramente o condutor é notificado sobre a multa com prazo para que o proprietário apresente o condutor ou ele apresente a defesa junto a Diretran. "Repare que no verso da notificação original vem um Aviso de Recebimento (AR) com os dados dos Correios, diferente da notificação falsa que vem com código de barras e QR Code para que as pessoas façam o pagamento e no verso somente o endereço do condutor, uma carta simples. Lembrando que primeiro recebe a notificação, só depois gera a penalidade de multa", explica.

"Você que foi vítima desse tipo de golpe nos procure Na Sestran para que a gente possa te orientar e tomar as providências necessárias para esse tipo de golpe", finaliza Argati.



Assista a explicação no vídeo:

